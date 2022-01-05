Лайнер отправился из Дубая в круиз 29 декабря, он должен был продлиться 11 дней с остановками в портах ОАЭ и в Омане. Однако 2 января после Абу-Даби корабль вернулся в Дубай, где простоит до 7 января, даты окончания круиза.

Портал со ссылкой на компанию сообщает, что распространение штамма коронавируса "омикрон" привело к ужесточению протоколов посадки пассажиров на борт во многих портах.

"Решение об изменении маршрута было принято в качестве меры предосторожности, чтобы обеспечить наилучшие впечатления от круиза с учетом возможных ограничений в пунктах назначения по первоначальному маршруту. Здоровье, безопасность и хорошее самочувствие гостей, членов экипажа и жителей пунктов назначения являются высшим приоритетом для Costa Crociere", — говорится в заявлении.

Туристам компания обещает вернуть деньги за оплаченные экскурсии в пропущенных портах. Кроме того, им предоставили кредит на борту в размере 300 евро на человека в качестве частичной компенсации. Пассажиры до 7 января могут путешествовать по Дубаю и соседним эмиратам, проживая на борту лайнера. Все экскурсии по Дубаю взяла на себя компания.

Следующий круиз должен отправиться на Costa Firenze из Дубая 8 января (посадка туристов начнется 7 января). О его перспективах и маршруте компания не сообщает, на сайте круизной компании круиз значится в расписании.