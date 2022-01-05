"Реставраторы приведут в порядок каморы, обнаруженные внутри стены за Софийской звонницей", — сказал собеседник.

В эти помещения, расположенные в многометровой толще прясла, ведут два входа с разных сторон звонницы.

Согласно легенде, кремлевские каморы в древности использовались как тюрьмы. В них содержались высокопоставленные преступники.

Точно датировать время строительства помещений ученым пока не удалось. Каких-либо артефактов, которые бы помогли экспертам с датировкой, внутри камор найти не удалось.

Предполагается, что после реставрации древняя тюрьма может стать объектом экскурсионного показа.

Новгородский кремль (Детинец) является памятником всемирного значения XI-XVII веков и охраняется ЮНЕСКО.