Соответствующие изменения внесены губернатором Алексеем Дюминым в указ "О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области".

"В новой редакции документа приостановление требования о наличии QR-кода вакцинированного, переболевшего или отрицательного ПЦР-теста при посещении кафе и ресторанов продлено по 1 февраля (включительно)", — говорится в сообщении.

Ранее аналогичное решение принималось на период новогодних праздников до 9 января.

Как сообщалось, также ранее в регионе были отменены требования о предъявлении QR-кода при посещении торгово-развлекательных центров, при посещении фитнес-центров, бассейнов и других объектов для занятий спортом.

При этом необходимость предъявлять сертификат сохраняется при проходе на зрелищные спортивные мероприятия.