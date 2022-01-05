"Аэропорт работает в штатном режиме. В связи с усилением мер безопасности на территории Международного аэропорта Алма-Аты просим пассажиров приезжать на рейс заблаговременно", — отметили в пресс-службе.

Как сообщалось, начавшиеся в воскресенье в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе Казахстана) митинги против повышения цен на сжиженный газ, переросли в массовые протесты по всей стране. В Алма-Ате во вторник сотни человек прошли по улицам города, дойдя до площади Республики. Здесь произошло противостояние демонстрантов и силовиков. Против участников акции были применены спецсредства.

В ночь на среду президент страны Касым-Жомарт Токаев ввел в Алма-Ате и Мангистауской области режим чрезвычайного положения на период до 19 января и комендантский час, который будет действовать с 23:00 до 7:00.

Утром в среду правительство страны отправлено в отставку.

В Алма-Ате и Нур-Султане с вечера 4 января происходят перебои в работе сотовых операторов, ограничен доступ в интернет, в частности в социальные сети и мессенджеры.