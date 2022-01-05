"В качестве закусок лучше вместо колбас сделать нарезку из запеченного мяса с черносливом. Также можно сделать рыбу под маринадом. Салаты лучше приготовить легкие овощные. В качестве заправки вместо майонеза в салаты можно добавить нежирный йогурт или сметану. Хорошо бы ставить на стол тарелку со свежей зеленью (базилик, кинза, петрушка и укроп)",- сказал Тутельян, чьи слова привели в пресс-службе Минздрава.

Чтобы избежать переедания — главной проблемы новогодних затяжных застолий, которая повышает риск набрать лишние килограммы, достаточно придерживаться некоторых правил. Так, в частности, не рекомендуется садиться за стол голодным и готовить большое количества блюд, стоит уменьшить их калорийность и величину порций, приготовить только одно горячее и не ставить на стол тарелки большого диаметра. Кроме того, рекомендуется вставать из-за стола каждые 30-40 минут для физической активности, рассказал Тутельян.

Для снижения калорийности традиционного салата оливье диетолог предлагает вместо колбасы выбрать нежирное отварное мясо птицы (куриная грудка, индейка) или говядину, добавить в салат мелко нарезанные свежие огурцы, зелень или стебель сельдерея и заменить майонез, например, смесью нежирной сметаны с горчицей или другими лёгкими заправками.

"Залогом ощущения лёгкости будет умеренное потребление пищи, достаточная физическая активность и хорошее настроение. Необходимо обязательно уделять время прогулкам и активному отдыху на свежем воздухе", — сказал главный диетолог Минздрава.