"В Адлерском районе Сочи для оперативной уборки и вывоза снега задействованы 66 единиц техники и 161 человек. Ряд трасс на горных курортах временно закрыт для катания с целью обеспечения безопасности отдыхающих", — сообщает пресс-служба администрации Сочи во вторник.

По поручению главы Сочи Алексея Копайгородского ведется постоянный мониторинг работы всех служб и объектов, приняты дополнительные меры безопасности в связи со снегопадом.

"В горном кластере привлечены дополнительные силы и средства для уборки и вывоза снега", — подчеркивает пресс-служба.

К работе на курортах привлечены волонтеры, они помогают гостям ориентироваться на объектах, предупреждают о необходимости соблюдения социальной дистанции и масочного режима на подъемниках.

Межведомственный городской оперативный штаб по проведению зимнего сезона продолжит работать в круглосуточном режиме до 9 января, отмечается в сообщении.

В Сочи, по прогнозам синоптиков, ожидаются осадки, в предгорных районах — мокрый снег, возможно его налипание на провода и деревья. В горном кластере на отметках выше 500 метров над уровнем моря сохраняется лавинная опасность.