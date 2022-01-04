"Принято общее решение о транспортировке российских пациенток в реанимобиле, который будет доставлен из России", — заявила Кроткова, слова которой приводит пресс-служба Минздрава.

По словам первого замминистра, "вероятнее всего их доставят в Смоленск, а оттуда — по местам жительства. Каких-то оперативных вмешательств, дополнительных инструментальных обследований не требуется".

Кроткова также рассказала, что "транспорт для основной группы в 40 человек уже подготовлен. Как только завершатся следственные действия туристическая компания доставит гостей Белоруссии в Минск. Здесь им будет предложена альтернатива: продолжить экскурсию или поехать домой".

На 119 км трассы М8 "Витебск-Могилев-Гомель" 3 января произошло столкновение туристического автобуса "Скания" и легкового автомобиля "Рено". В результате ДТП автобус опрокинулся. 31-летний водитель легкового авто, житель города Кричев Могилевской области, погиб на месте. Пострадал 41 пассажир туристического автобуса — все граждане России.

Главврач Витебской областной больницы Евгений Матусевич заявил, что опасение вызывают лишь двое пациентов. У обоих — травмы позвоночника.

3 января в больницу были доставлены 42 человека с различными травмами. В основном это переломы костей носа, порезы, ушибы, ссадины. Две травмы тяжелые: перелом 12-го грудного позвонка и перелом 2-го поясничного позвонка. Еще у одной пациентки диагностирован перелом правой ключицы без смещения и оперативное лечение ей не потребовалось. Кроме того, у водителя-белоруса перелом таранной кости правой стопы. Остальные все в удовлетворительном состоянии.