"На настоящий момент в больнице находятся 42 пациента, их состояние стабилизировано, они проходят все необходимые мероприятия. Два пациента пока в тяжелом состоянии", — заявил главврач во вторник. Его слова приводит пресс-служба министерства здравоохранения Белоруссии.

Также он отметил, что часть пациентов, которым уже проведены все необходимые мероприятия, готовятся к выписке.

На 119 км трассы М8 "Витебск-Могилев-Гомель" около двух часов дня в понедельник произошло столкновение туристического автобуса "Скания" и легкового автомобиля "Рено". В результате ДТП автобус опрокинулся. 31-летний водитель легкового авто, житель города Кричев Могилевской области, погиб на месте. Пострадал 41 пассажир туристического автобуса — все граждане России.