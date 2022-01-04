По подсчетам "Интерфакса", это примерно на 23,3% меньше, чем в том же месяце "доковидного" 2019 года: тогда в дальнем следовании было перевезено около 8,6 млн пассажиров.

В преддверии новогодних праздников динамика дальних ж/д перевозок в РФ ускорилась: в ноябре 2021 года она составляла +31,5% г/г, за тот месяц было перевезено 5,8 млн пассажиров.

Пассажирооборот в дальнем следовании в декабре вырос на 28,2%, до 4,7 млрд пассажиро-километров.

По итогам всего 2021 г. "дальними" поездами было отправлено 92 млн человек, что на 36,4% больше, чем в 2020 г., пассажирооборот вырос на 39,2%, до 74,4 млрд пассажиро-километров.

Пригородные перевозки в декабре увеличились на 19,4%, до 82,3 млн человек, пассажирооборот — на 25,3%, до 2,4 млрд пассажиро-километров. В целом в 2021 г. они выросли на 19,5%, до 961,4 млн человек, пассажирооборот — на 17,7%, до 29 млрд пассажиро-километров.

Всего в декабре было отправлено 88,9 млн пассажиров, что на 20,4% больше, чем в том же месяце 2020 г., пассажирооборот увеличился на 27,2%, до 7,1 млрд пассажиро-километров. В 2021 году в РФ перевезено 1,053 млрд человек, что на 20,8% больше, чем за 2020 год. Пассажирооборот вырос на 32,4%, до 103,4 млрд пассажиро-километров.