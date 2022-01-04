"Для недопущения чрезвычайных происшествий в новогодние каникулы в Лебедином заказнике краевое госучреждение "Алтайприрода" усилило режим охраны популярного туристического объекта. Для организации потоков посетителей и соблюдения порядка на озере Светлое Советского района дополнительно выделено несколько инспекторов из штата учреждения", — сообщили в пресс-службе.

Кроме этого, через громкоговоритель туристов оповещают о правилах нахождения на территории заказника. Красными лентами перекрыты возможные места прохождения людей к воде.

Озеро Светлое является незамерзающим, именно поэтому на нем зимуют лебеди. Вдоль берегов может появляться некрепкий лед, находиться на котором людям небезопасно. Однако в понедельник, 3 января, несколько человек пошли в обход смотровых мостков и провалились в воду. "К счастью, обошлось без тяжелых последствий", — говорится в сообщении.

Минприроды Алтайского края напомнило туристам о необходимости заботиться о личной и общественной безопасности и не подвергать себя и окружающих риску. Наблюдать за птицами разрешается только со специально оборудованных смотровых мостков.

"Лебединый" заказник включает в себя, кроме двух незамерзающих озер, Светлого и Кокша, еще 100 км реки Катунь и 96 островов. Заказник действует с 1973 года. На озере Светлом есть смотровая площадка, куда уже несколько лет организованными группами возят туристов полюбоваться на необычное зрелище — белых птиц, спокойно чувствующих себя среди сибирских снегов.

Несколько лет назад в Алтайском крае впервые провели праздник "Алтайская зимовка", приуроченный к прилету лебедей и началу зимнего туристического сезона в регионе. С тех пор праздник стал традиционным.