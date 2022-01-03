"Хирургическое отделение было перепрофилировано для приема большого количества пострадавших. В настоящий момент пять человек в тяжелом состоянии и находятся в операционной: у них травмы позвоночника, ключицы, пяточной области", — сказал главврач, слова которого приводит госагентство БелТА.

Остальные пациенты имеют повреждения средней тяжести и менее серьезные. Основные профили травм — черепно-мозговые и челюстно-лицевые травмы, раны и ушибы. Машины скорой помощи доставили больницу 41 человека. На помощь коллегам из Витебска приедут специалисты из Минска. Все люди согреты и накормлены, с ними работают два психолога, отмечают медики.

Кроме хирургического отделения задействованы также нейрохирургическое, травматологическое и ЛОР-отделение.

Днем 3 января на 120 км автодороги М-8 "Граница Российской Федерации-Витебск-Гомель-граница Украины" водитель автомобиля Renault выехал для обгона на встречную полосу, где столкнулся с экскурсионным автобусом. В автобусе ехали туристы из России, всего 41 человек. В результате ДТП водитель легкового автомобиля погиб, пассажиры и водитель автобуса госпитализированы с повреждениями различной степени тяжести.