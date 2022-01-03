"Установлено, что в автобусе находились 42 человека, среди которых 40 — граждане Российской Федерации, приехавшие на экскурсию", — сообщили в СК.

По данным следствия, днем 3 января на 120 км автодороги М-8 "Граница Российской Федерации-Витебск-Гомель-граница Украины" водитель автомобиля Renault при совершении обгона выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с экскурсионным автобусом.

"В результате ДТП водитель легкового автомобиля погиб, пассажиры и водитель автобуса госпитализированы с телесными повреждениями различной степени тяжести. Среди пострадавших четверо детей", — говорится в сообщении следователей с места происшествия.

По данным Минздрава Белоруссии, в результате ДТП пострадал 41 пассажир туристического автобуса. В том числе, шесть пассажиров находятся в тяжелом состоянии, 18 — средней тяжести, остальные пострадали легко.

"Им оказывается медицинская помощь в областной клинической больнице Витебска. На помощь коллегам выехали хирурги и травматологи республиканского уровня", — отметили в Минздраве.

Следственным управлением УСК по Витебской области возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса Белоруссии.