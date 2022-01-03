В числе совладельцев iFly также появился гендиректор компании Кирилл Романовский, который получил долю 5%. В результате доля бенефициара iFly — одного из основателей туроператора TEZ Tour Александра Буртина — снизилась с 91% до 56%. Соответствующие изменения в ЕГРЮЛ внесены 30 декабря. ООО "Шелковый путь", подконтрольное гонконгской Joy Tour Global Limited, сохранило свои 9% в капитале авиакомпании.

iFly — российская чартерная авиакомпания. По итогам 11 месяцев стала 22-й авиакомпаний РФ по количеству перевезенных пассажиров. В ее парке девять дальнемагистральных Airbus A330, следует из данных Росавиации. Базовым аэропортом является "Внуково".

До пандемии iFly выполняла рейсы из "Внуково" по популярным международным направлениям по заказу туроператоров TEZ Tour, Tempus Tour, TUI. В марте 2020 года она одной из первых российских авиакомпаний сообщила о приостановке всех ввозных рейсов за рубеж. Сейчас, согласно онлайн-табло, iFly выполняет в основном грузовые рейсы в Китай.

Последние четыре года iFly была убыточна, в 2020-м чистый убыток по РСБУ составил 416 млн руб. В апреле этого года сообщалось, что компания заключила договор о привлечении 200 млн руб. под 9,3% годовых у АО "Международный аэропорт "Внуково", 10,76% которого владеет АО "Компания "Юнокс".

"Внуково" — третий по объему пассажиропотока аэропорт РФ. Его контролируют Виталий Ванцев и Владимир Скоч (отец давнего партнера Алишера Усманова Андрея Скоча), 25% — у Росимущества.