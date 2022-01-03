Так, правительство ввело с 3 по 15 января третий наивысший уровень режим угрозы в столичном регионе с населением свыше 13 млн человек, в который входит более 16 городов. Рестораны, церкви, парки развлечений, туристические достопримечательности, салоны красоты и спортзалы смогут принимать ограниченное число посетителей. Ярмарки и казино приостановили деятельность, соревнования по контактным видам спорта не проводятся. Кроме того, власти могут вводить локдауны применительно к отдельным районам, улицам, строениям.

Издание поясняет, что количество ежедневно выявляемых случаев инфицирования возросло с менее чем 500 28 декабря до примерно 3 тыс. 31 декабря. Уровень положительных тестов на коронавирус вырос до 20% с менее чем 5% на прошлой неделе. Таким образом, уровень заболеваемости достиг максимальной отметки за два месяца, причем власти ранее ослабили сдерживающие меры. В свою очередь население после двух лет строгих ограничений стало активно отмечать новогодние праздники.

Между тем в стране выявлены первые три случая штамма коронавируса "омикрон" без явной связи с путешественниками из-за рубежа.

Также сообщается об 11 завозных случаев этого типа вируса. Власти расследуют информацию о том, что руководство ряда отелей, где должны были изолироваться на карантин прибывшие в страну, отпускало этих лиц за плату.

Газета напоминает, что за время пандемии на Филиппинах подтвердились порядка 2,84 млн случаев COVID-19, 51,5 тыс. человек умерли. Филиппины являются наиболее пострадавшей от пандемии страной Юго-Восточной Азии после Индонезии.