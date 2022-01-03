"Проект "Толстой на карте" представляет собой своеобразный путеводитель по Западной Европе середины XIX века. Однако маршрут писателя не теряет актуальности и сегодня: многие места, в которых бывал Лев Николаевич во время заграничных путешествий, входят в список мест, обязательных для посещения туристами", — отметили в пресс-службе.

Лев Толстой впервые отправился за границу в начале 1857 года и провел там полгода. На тот момент писателю было 29 лет, это был период его духовных исканий, попыток ответить на вечные вопросы бытия: о счастье, смысле жизни, свободе.

Второе заграничное путешествие Лев Николаевич совершил в 1860-61 годах. Оно длилось девять с половиной месяцев, однако детали пребывания писателя за границей в этот период известны менее подробно. В отличие от первой поездки — образовательной и развлекательной — во второй у Толстого было две четкие цели: изучение опыта работы европейских школ и сопровождение старшего брата во время лечения.

Государственный мемориальный и природный заповедник "Музей-усадьба Л.Н.Толстого "Ясная Поляна" находится в 20 км от Тулы. Ясная Поляна — родовое имение писателя, здесь он родился и провел большую часть своей жизни. Мемориальные ландшафты усадьбы (сады, парки, пруды, посаженные Толстым леса), как и здания конца XVIII — начала XIX вв., поддерживаются в своем неизменном историческом виде.