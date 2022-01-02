"Сегодня, 1 января, в Хургаде, Сафаге и некоторых других городах провинции Красное море прошел проливной дождь с градом, вызвавший перебои с электричеством и связью в отдельных районах", — говорится в сообщении департамента Ситуационно-кризисный центр МИД РФ в Twitter.

Дипломаты советуют "находящимся в провинции российским гражданам проявлять осторожность, а их родственников — учитывать вышеизложенные обстоятельства в случае отсутствия контакта с близкими".

Проливные дожди и град дут в Египте с четверга. По данным министерства здравоохранения страны, в пятницу по всей стране из-за плохих погодных условий три человека погибли и еще 13 получили ранения.

Метеорологическое управление Египта прогнозирует улучшение погоды начиная со вторника.