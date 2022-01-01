"Отдыхающих, заблудившихся в окрестностях Тырныауза, вывели к месту их проживания. Дальнейшая помощь туристам не потребовалась", — сказал сотрудник спасательного ведомства.

Он отметил, что пострадавших среди туристов нет.

Для оказания помощи туристам привлекались спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.

Как сообщалось, 1 января пятеро туристов из Москвы заблудились в горах Кабардино-Балкарии во время вечерней прогулки. С наступлением темного времени суток отдыхающие не смогли найти дорогу обратно и им потребовалась помощь спасателей.