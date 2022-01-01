В 2018 и в начале 2019 года от прекращения деятельности таких центров бронирования — субагентов — пострадали и туристы, и турагенты, сотрудничавшие с центрами. В результате правительство в начале 2020 года выступило с законодательной инициативой: ввести в закон "О туристской деятельности" понятие субагента и запустить отдельный реестр турагентов и субагентов, что должно поставить их работу под контроль и защитить туристов. Закон был подписан в марте 2021 года.

Добавлять турагентов или субагентов в новый реестр будут туроператоры через личный кабинет в системе Единого реестра туроператора — это зафиксирует наличие договорных отношений между туроператором и агентом. Также туроператоры смогут сообщить о прекращении договора, после чего турагенты и субагенты не смогут продавать их туры. За нарушение этого положения предусматривается административная ответственность.

Вести новый реестр должен Ростуризм. Порядок ведения реестра должно было установить Минэкономразвития России.

Закон вступает в силу с 1 января, и еще 180 дней будет отведено на то, чтобы туроператоры могли передать в новый реестр данные о своих агентах и субагентах. После этого турагенты и субагенты, не включенные в реестр, работать не смогут.