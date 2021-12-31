Фото: Комитет по туризму Татарстана

«31 декабря в аэропорту Казани имени Габдуллы Тукая приземлился новогодний чартерный рейс из Москвы, организованный туроператором TUI Россия при поддержке федерального агентства по туризму и правительства Республики Татарстан. Новогодний рейс был загружен на 100%. 219 туристов из Москвы встретили Кыш Бабай и Шурале. Это первый рейс, совершенный авиакомпанией «Ямал», следующие даты — 3, 6 и 9 января», — говорится в сообщении.

Фото: Комитет по туризму Татарстана

Как напоминают в комитете, это уже вторая чартерная программа туроператора из Москвы в Казань в 2021 году. Первая стартовала 13 сентября также с почти 100%-й загрузкой.

Стоимость туров в Республику Татарстан начинается от 14,4 тыс. рублей за человека.

Фото: Комитет по туризму Татарстана

Председатель Госкомитета Республики Татарстан по туризму Сергей Иванов отметил, что чартеры изменили формат путешествий по России и сделали их дешевле. «С чартерами изменился формат путешествий по России: мы привыкли, что раньше это было актуально для заграницы, сейчас все поменялось, и это — существенная экономия. Плюс организованный трансфер, программа. Туристам ни о чем не нужно беспокоиться, обо всем заботиться туроператор», — цитирует его пресс-служба Госкомитета.

Фото: Комитет по туризму Татарстана

Иванов, рассказал, что в рамках тура москвичи увидят празднично украшенную Казань, их познакомят с исторической частью города, покажут загородные объекты, резиденцию Татарского Дед Мороза Кыш Бабая и многое другое.

Фото: Комитет по туризму Татарстана

В пресс-службе напомнили, что доступные цены на перевозку в рамках чартерной программы Казань – Москва действуют и в обратную сторону – для жителей Татарстана, желающих посмотреть столицу на новогодние каникулы.

«Стоимость пакетных туров в Москву на чартере – от 19,5 тысяч рублей за человека. Гостям из Татарстана будут предложены экскурсионные программы в столице, включающие посещение знаковых мест: экскурсии по Московскому Кремлю, прогулку по Москва-реке на яхте-ледоколе флотилии «Рэдиссон», экскурсию «Путешествие в страну новогодней сказки» по парку Сокольники с посещением музея-фабрики елочных игрушек, пешеходную экскурсию «Тайны и легенды ВДНХ», автобусно-пешеходную экскурсию «Моя новогодняя Столица» с посещением московского Кремля и другие,» — сообщили в Госкомитете.