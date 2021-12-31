«Чартерные рейсы 30 декабря — 1 января доставляют туристов, решивших провести новогодние каникулы в регионах России, из Москвы в Тюменскую область, Татарстан, Карелию, Кузбасс. Полетные программы организованы TUI Россия при поддержке Ростуризма, продолжительность туров – от 4 до 6 дней», — сообщили в пресс-службе.

Фото: Visit Tyumen

Так, новогодний чартер в Тюмень отправился 31 декабря, следующие рейсы запланированы на 4 и 8 января.

Фото: Алексей Гайдин

В столицу Карелии самолет прилетел 30 декабря, на каникулах будет выполнено еще три рейса 2, 5 и 8 января. Пассажиров первого рейса чартерной цепочки в Петрозаводске ожидала торжественная встреча с новогодними подарками.

Фото: Комитет по туризму Татарстана

В Казань первый рейс прилетел 31 декабря, на каникулах запланировано еще два рейса — 3 и 6 января.

1 января любители горных лыж и сноуборда отправятся на чартере из Москвы в Новокузнецк (Кемеровская область), чтобы отдохнуть на курорте Шерегеш. Рейсы в рамках полетной программы на горный курорт выполняются с 27 ноября еженедельно по субботам.

Фото: Алексей Гайдин

«Благодаря запущенной правительством программе субсидирования чартеров туристы получили возможность доступно путешествовать по стране. Загрузка рейсов на предстоящие зимние каникулы – 100%. В следующем году ассортимент чартерных направлений по России будет расширяться, чтобы позволить путешественникам увидеть все самые красивые места нашей необъятной страны», — подчеркнули в пресс-службе TUI.

Как сообщалось, Ростуризм с 2021 года субсидирует около половины стоимости чартерных рейсов, организуемых туроператорами. Эта программа позволила снизить стоимость турпакетов на некоторых направлениях в два раза и увеличить за счет этого турпоток в малодоступные прежде туристам регионы – в Бурятию, на Сахалин, Тюменскую область, Кузбасс и другие.