Согласно целям госпрограммы, планируется: обеспечить граждан современной туристической инфраструктурой; создать и внедрить систему поддержки общественных и предпринимательских инициатив, направленных на развитие внутреннего туризма; создать условия для обеспечения доступности гражданам поездок по стране в условиях комфортной и безопасной туристической среды.

Кроме того, планируется создать и внедрить цифровые решения, обеспечивающие гражданам доступ к информации о возможностях отдыха внутри страны, а также к туристическим цифровым сервисам; реализовать мероприятия по цифровизации госуправления в сфере туризма

Также в результате реализации госпрограммы должна быть создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки, направленной на развитие экспорта туристских услуг; увеличено число рабочих мест и повышение кадрового потенциала отечественной туристической отрасли; усовершенствовано государственное управление в сфере туризма.

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что развитие внутреннего туризма в России является национальным приоритетом.

"Страна имеет колоссальный туристический потенциал. В этом году принят национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства", а с начала 2022 года заработает утвержденная Мишустиным госпрограмма "Развитие туризма", — заявил Чернышенко, слова которого приводит пресс-служба.

Он отметил, что инвесторам предоставлены в этом году льготные кредиты на строительство отелей общей вместимостью почти 14 тысяч номеров.

"В рамках новой Госпрограммы до 2024 года за счет льготных кредитов по всей стране должно появиться уже свыше 19,5 тысяч номеров. Содействие инвесторам будет оказываться, в том числе при строительстве обеспечивающей инфраструктуры к туристическим объектам", подчеркнул Чернышенко.

По его словам, работу в этом направлении ведут совместно Минстрой России и Корпорация "Туризм.РФ".

"В ближайшие три года гранты получат не менее 2,5 тысяч предпринимательских инициатив, направленных на развитие внутреннего туризма. В 2021 году аналогичную меру поддержки получило 452 проекта. В комплексе все эти меры позволят нам к 2030 году увеличить количество путешествий внутри страны до 140 млн поездок в год, создать не менее 1,7 млн новых рабочих мест, и повысить вклад отрасли в экономику до 8,3 трлн рублей", — добавил вице-премьер.

В сообщении пресс-службы правительства отмечается, что общий объем финансового обеспечения государственной программы до 2024 года составляет 724 млрд рублей. Из них 168,4 млрд. — средства федерального бюджета, 75,8 млрд руб. — средства консолидированных бюджетов регионов 542,1 млрд руб. — внебюджетные источники.

Структура госпрограммы включает в себя три федеральных проекта: "Развитие туристической инфраструктуры", "Повышение доступности туристических продуктов" и "Совершенствование управления в сфере туризма", входящими в нацпроект "Туризм и индустрия гостеприимства", а также комплекс мероприятий "Обеспечение системы управления в сфере туризма".

В пресс-службе добавили, что участие в госпрограмме приняли 17 министерств и ведомств, в частности Минстрой — ответственный исполнитель указанной госпрограммы, а также Федеральное агентство по туризму, которое является ответственным исполнителем нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства".