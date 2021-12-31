"Я бы предположил, учитывая размеры территории нашей страны и разнородной ситуации с вакцинацией, что скорее всего, этот процесс займет больше пары недель. Вероятно, к концу января, мне кажется", — цитирует The Hill слова Фаучи.

В последнее время в США наблюдается высокий темп заболеваемости COVID-19: так на этой неделе среднее количество заболеваний за неделю составило 280 тыс., а на прошлой неделе — 150 тыс.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), только 61,9% населения США полностью вакцинированы против коронавируса.

По данным портала Worldometers, США находятся на первом месте в мире как по общему числу выявленных за время пандемии случаев COVID-19, так и по количеству летальных исходов от коронавируса. В США выявлено свыше 54,7 млн случаев заражения COVID-19, и свыше 844 тыс. из них имели летальный исход. Более 41 млн человек выздоровели.