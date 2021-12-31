По данным ведомства, на рейс ZF-9695 зарегистрировано 243 пассажира, из них 55 детей.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе екатеринбургского аэропорта Кольцово, вылет задерживается по решению авиакомпании. "С пассажирами работают представители авиаперевозчика", — отметил представитель аэропорта.

По информации транспортной прокуратуры, в связи с многочасовой задержкой в Кольцово выехал Свердловский транспортный прокурор и организовал мобильную приемную граждан.

Согласно данным онлайн табло аэропорта, вылет самолета по маршруту Екатеринбург-Анталия должен был состояться 30 декабря в 6:30 местного (3:30 мск).