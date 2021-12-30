"Активно продолжает развивается туристическая отрасль. Общее количество туристов, посетивших республику, превысило 1 млн человек. А ведь данный целевой ориентир мы планировали достичь не ранее 2024 года. Да, есть различные факторы, которые на это повлияли, но мы, эффективно их используя, довели эту цифру до миллиона и превысили ее", — сказал Коков на церемонии награждения госнаградами работников разных отраслей.

В министерстве курортов и туризма КБР "Интерфаксу" сообщили, что на курортах республики в 2021 году увеличены гостиничные мощности. Так, количество коллективных мест размещения выросло до 200, что почти на 10% больше, чем годом ранее.