"По поручению губернатора Алексея Дюмина концепция мероприятий ориентирована на то, чтобы каждый житель или гость региона смог найти себе развлечение по душе", — отметила министр культуры региона Татьяна Рыбкина.

Во всех муниципалитетах пройдут представления, выставки, квест-игры, акции, новогодние и рождественские чтения для детей и взрослых.

На площади Ленина в Туле новогодняя ночь пройдет по аналогии с прошлым годом. На большом экране будет транслироваться поздравление президента РФ. Запланированы фейерверк и работа видеоэкрана с показом музыкальных клипов.

Со 2 по 5 января пройдут музыкальные программы от театрально-концертного центра. Театр Эрмитаж пригласит на Мандариновый сочельник с показом уличного спектакля "Мандариновая принцесса".

Возле тульского кремля будут работать новогодняя гастрономическая ярмарка и парк аттракционов. На Казанской набережной по традиции будет проходить конкурс креативных елок.

Также запланирован спортивный праздник "Зимние забавы", который включает в себя мастер-класс по хоккею, турнир по хоккею в валенках, семейные старты. Состоится легкоатлетический забег "Новогодняя миля", мастер-класс по северной ходьбе; спортивный праздник североходцев "Новогодний хоровод".

Кроме того, на улицах и во дворах областного центра состоятся музыкальные, игровые, развлекательные программы.

В Новогодней стилистике оформлен музейный квартал в Туле. Филиал Исторического музея приглашает на театрализованное представление "Новый год и Рождество в эпоху Романовых". В Музее оружия пройдет новогодний квест "Новогодние приключения в волшебном шлеме".

В музее-усадьбе "Ясная Поляна" будет проходить детский фестиваль искусств "Зимние встречи в Ясной Поляне". Его участниками станут юные артисты из Тулы, Ясной Поляны, Щекинского района и Москвы. На конкурсе художественного слова "Круг чтения" юным артистам предстоит выразительно прочитать отрывки из произведений Льва Толстого и других авторов. 6 и 8 января посетителей музея-заповедника ждет представление в вертепе и рождественские гадания, колядки в Кучерской избе и яснополянское чаепитие. А после — прогулка в санях и рождественский мастер-класс.

Обширная программа "Зимнего сезона" ждет горожан в тульских парках: забеги Дедов Морозов, новогодняя ярмарка тульских мастеров, скандинавская ходьба, PARKRUN (субботние пробежки на дистанцию 5 км). Будут и мероприятия в режиме онлайн: развивающие и обучающие занятия на информационных ресурсах парков.

В кластере "Октава" ежедневно будут выступать популярные музыкальные группы. Среди них: Мара, Django Friends, Харизма, Акустик бой, Михаил Мишурис.

Дети смогут самостоятельно изготовить праздничные свечи, расписать пряники и поучаствовать в настоящем химическом шоу. Для самых маленьких гостей кластера пройдет камерный спектакль "Человеткин", а взрослые смогут попробовать свои силы в гончарном ремесле.

Все мероприятия пройдут с учетом требований Роспотребнадзора, отметили в пресс-службе.