Разовый проезд в метро по жетону составит с 1 января 65 рублей, на автобусе, трамвае, троллейбусе — 60 рублей. Тарифы выросли на 5 рублей.

По оценке городских властей, этими тарифами пользуются в основном туристы. Разовые поездки составляют 14,5% всех перевозок.

Проезд подорожает и по транспортной карте "Подорожник". Одна поездка в метро обойдется в 45 рублей, на наземном транспорте — 40 рублей. Тарифы на "Подорожнике" вырастут на 4 рубля.

При оплате проезда в метро "Единой картой петербуржца" стоимость поездки, наоборот, снизится на 4 рубля до 35 рублей, при оплате через мобильное устройство стоимость снизится на 2 рубля до 31 рубля.

Проезд по карте "Мир" в метро не изменится и составит 44 рубля.