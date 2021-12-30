"В связи с пандемией коронавирусной инфекции и сохранением в этой связи действия в городе ряда ограничений, а также реализации профилактических мер и исключения значительных скоплений людей, после 17:00 31 декабря 2021 года доступ граждан на Красную площадь Москвы будет ограничен", — сообщили в столичном департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции.

В целях обеспечения охраны общественного порядка и безопасности граждан в период новогодних каникул, добавили там, запланировано проведение контрольно-профилактических мероприятий.

"К участию в них будут привлечены представители полиции, других правоохранительных органов, а также народные дружинники и общественные пункты охраны порядка", — сообщили в департаменте.

Мероприятия будут проводиться в районах объектов проведения новогодних праздников и других местах массового скопления граждан.

"Особое внимание при их проведении будет уделяться профилактике нарушений общественного порядка, а также контролю соблюдения миграционного законодательства, в том числе режима пребывания на территории Российской Федерации. В отношении правонарушителей будут применяться меры в соответствии с действующим законодательством", — подчёркивают столичные власти.