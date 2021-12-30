"Все пассажиры, прибывающие в Кению, должны иметь сертификат вакцинации против COVID-19. Исключение из этого правила – дети до 18 лет. Кроме того, все пассажиры должны иметь негативный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до вылета. Дети до 5 лет освобождены от этого требования", — говорится в документе.

Пассажиры не могут показать сертификат или справку о прохождении теста в бумажном виде – все документы должны быть загружены на сайт globalhaven.org до вылета.

"Авиакомпании должны убедиться, что вес пассажиры выполнили это требование", — говорится в распоряжении.

Все пассажиры также должны заполнить форму для путешествующих до поездки на сайте министерства здравоохранения Кении.

Кроме того, пассажиры из 12 стран с высоким риском заболевания коронавирусом должны сделать бесплатный экспресс-тест на антиген в аэропортах по прибытии. Россия в этот список не входит.

До 28 декабря для въезда в Кению нужен был ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 96 часов до вылета, и также заполнение анкеты на сайте Минздрава страны.

Роспотребнадзор 20 декабря рекомендовал российским гражданам не посещать Кению в связи с осложнением ситуации с заболеваемостью коронавирусом в стране. Роспотребнадзор также ввел двухнедельный карантин для пребывающих из Кении россиян с прохождением двукратного ПЦР-теста на коронавирус.