"С 4 по 15 января 2022 года все пассажиры, прибывающие в Республику Кипр, должны будут сдать ПЦР-тесты за 48 часов до прилета в аэропорты Ларнаки или Пафоса. Сохраняется и требование, что все пассажиры вне зависимости от факта вакцинирования должны сдавать ПЦР-тесты по прибытии в кипрские аэропорты за свой счет", — говорится в сообщении дипмиссии.

В нем также подчеркивается, что Минздрав Кипра также рекомендует использовать двойную хирургическую маску или маску с высокой степенью защиты (например, KN95 или FFP2), а также избегать использования тканевых масок.