"Общая ситуация с распространением в регионе коронавируса довольно напряженная. В связи с этим никаких послаблений в действующие ограничительные меры на период новогодних каникул правительством области вводиться не будет", — сказал Лысков.

По его словам, некоторое время назад власти разрешили ресторанам, кафе, барам и другим заведениям общепита работать в новогоднюю ночь до 2:00. Также была разрешена работа детских развлекательных центров и игровых комнат, на открытом воздухе возможна работа аттракционов.

Пресс-секретарь отметил, что число новых пациентов с коронавирусом в Калининградской области стабильно и не снижается уже несколько недель, составляя примерно от 180 до 190 человек в день. За мигнувшие сутки выявлено 185 инфицированных, из которых 70 — это пенсионеры и 53 человека — неработающие граждане.