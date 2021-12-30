"Проект постановления правительства об отсрочке обязательств по турам, проданным до 31 марта 2020 года, подразумевает продление обязательств только по тем странам, которые не принимают наших туристов. Порядок и критерии должен определить Ростуризм, сейчас этот вопрос обсуждается в рабочем порядке с заинтересованными ведомствами", — сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе ведомства.

Как напомнили в Ростуризме, есть страны, которые готовы официально принимать россиян с туристическими целями: Турция, Египет, Доминикана, Мальдивы, ОАЭ, Куба, Мексика, Сербия, Венесуэла, Албания, Абхазия, Сейшелы. Из стран СНГ открыты и принимают граждан РФ без ограничений Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, Киргизия, Молдова.

Из-за закрытия границ в марте 2020 года, в запланированные поездки не смогли отправиться порядка 1,3 млн организованных российских туристов. В июне 2020 года правительство приняло постановление № 1073 об особом порядке возврата денег за туры, приобретенные у туроператоров до 31 марта 2020 года и отмененные из-за пандемии, срок его действия истекает 31 декабря. По оценке Ростуризма и общественных объединений в сфере туризма, эта мера поддержки туроператоров стала самой действенной, так как позволила туроператорам возобновить работу и исполнять обязательства перед туристами.



17 декабря Госдума приняла закон о продлении отсрочки обязательств туроператоров по несостоявшимся из-за пандемии турам до конца 2022 года. При этом отсрочка продлевается только по турам в те страны, которые до сих пор закрыты для поездок с туристическими целями (в основном, это страны Европы и Юго-Восточной Азии).