"На сегодняшний день, несмотря на то, что уже почти два месяца мир знаком с "омикроном", у нас в стране при плотном мониторинге 103 выявления "омикрона". Это люди приехавшие, люди очень близко с ними контактировавшие. Очаги локализованы все", — сказала Попова интервью телеканалу "Россия 24".

Она также заявила, что штамм коронавируса "омикрон" будет распространяться в России из-за достаточного количества контактов среди граждан; в настоящее время главное — чтобы его наступление не вызвало чрезмерную нагрузку на систему здравоохранения.

"Мы понимаем, что "омикрон" придет в Россию, это неизбежно, у нас достаточное количество контактов, интенсивная миграция, это признак развития нашей экономики, и останавливать это сегодня нет никакого смысла", — сказала Попова.

"Но главное нам сделать так, чтобы его (штамма "омикрон") наступление не было критически тяжелым для системы здравоохранения", — отметила она.

Попова отметила, что на "омикрон" тестируются все приехавшие из зон риска. Тех, кто приехал из зон высокого риска, отправляют на обсервацию (самоизоляцию), а также проводится выборочное тестирование прибывающих из всех стран, где был выявлен вариант "омикрон". "Количество таких стран увеличивается с каждым днем, но выборочное тестирование практически со всех рейсов, которые могут привезти нам "омикрон" мы проводим", — сказала Попова.

Ранее сообщалось о 41 случае заражения "омикроном" в РФ у приехавших из ЮАР и других африканских стран.

"Омикрон" был обнаружен в конце ноября в ЮАР, Ботсване, Израиле и уже выявлен почти в 100 странах. Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые выявляли ученые за период пандемии, и содержит большое количество мутаций. Это вариант более заразен, чем все предыдущие штаммы COVID-19.