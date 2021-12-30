Относительно начала года средняя цена топливозаправки подскочила на 35%.

Подняли цены на свои услуги в декабре почти все топливозаправочные комплексы аэропортов Московского авиаузла. Больше всех топливозаправка подорожала во "Внуково": работающие там ЗАО "Топливо-заправочный сервис" и ЗАО "Авиационно-заправочный комплекс" подняли стоимость тонны топлива на 5,4% и 5,3% соответственно, до 56,9 тыс. руб. и 57,9 тыс. руб.

В "Шереметьево" ценник подняли два из трех операторов: ООО "РН-Аэро" (структура "Роснефти") — на 4,5%, до 60,192 тыс. руб. за тонну, АО "АЭРО-Шереметьево" (СП "ЛУКОЙЛа") и структуры частных владельцев аэропорта) — на 3%, до 59,45 тыс. руб. ООО "Газпромнефть-Аэро Шереметьево" сохранило ценник на уровне 58,1 тыс. руб.

Топливо у ООО "Домодедово Фьюэл Фасилитис" подорожало на 1,9%, до 54,036 тыс. руб. за тонну.