"Со 2 января правила въезда в Черногорию будут ужесточены. Теперь граждане Черногории и иностранцы могут въехать в страну только при наличии сертификата о вакцинации ("Спутник V" разрешен). При этом с момента получения второй дозы вакцины должно пройти не больше шести месяцев. Также можно посетить Черногорию со справкой о перенесенном коронавирусе сроком действия не менее 10 дней и не более 180 дней с момента положительного результата ПЦР или экспресс-теста на антиген", — говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, в обоих случаях у путешественника должна быть справка с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус, сделанного не ранее чем за 72 часа до поездки или экспресс-тест на антиген не старше 48 часов.

"Граждане Черногории и иностранцы, которые временно проживают на территории страны, могут въехать и без этих условий, но должны пройти 10-дневный карантин. Его можно завершить досрочно после трех дней самоизоляции, если ПЦР-тест, сданный по прибытии, будет отрицательным", — отметили в правительстве.

Как сообщает газета Vijesti, с 30 декабря по 12 января 2022 года власти Черногории ужесточили и правила пребывания в стране. Так, в новогоднюю ночь кафе и рестораны смогут работать до часа ночи. В другие дни общепит сможет работать только до 22:00.

Запрещается проводить свадьбы, дни рождения, вечеринки, музыкальные фестивали и другие частные торжества. Будут закрыты детские комнаты и тренажерные залы. Постояльцам гостиниц нельзя будет принимать гостей. В торговые центры будут пускать людей из расчета 1 человек на 10 кв. м. Посещение учреждений культуры (театров, кинотеатров, музеев, галерей) разрешено при наличии сертификата вакцинации.