Сообщение о происшествии в Зольском районе Кабардино-Балкарии поступило в центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС 28 декабря в 14:10. Было установлено, что в обрыв с 200-метровой высоты на квадроцикле упал 36-летний житель Ставрополя.

"Спасатели Эльбрусского ВПСО МЧС России достали тело с помощью вертолета. В настоящее время погибшего транспортируют для передачи следственным органам", — говорится в сообщении.

К проведению поисково-спасательных работ привлекались сотрудники Эльбрусского высокогорного отряда и Кабардино-Балкарской противопожарно-спасательной службы.