"В связи с активным распространением в разных странах мира нового штамма "омикрон" желательно не планировать на праздники зарубежные поездки, а если поездка уже запланирована, то предварительно сделать прививку и тщательно соблюдать общие меры профилактики во время путешествия", — цитирует Чуланова пресс-служба министерства.

Инфекционист напомнил, что вакцинация против коронавируса не только снижает вероятность тяжелого течения заболевания у самого привитого, но и защищает его близких из числа непривитых от передачи коронавируса, в том числе детей до 12 лет и людей с противопоказаниями к вакцинации.

"Поэтому всем, кто еще не привился и не имеет противопоказаний к вакцинации, важно сделать это в самое ближайшее время. Тем людям, кто переболел коронавирусной инфекцией или привился более шести месяцев назад, нужно пройти первичную или повторную вакцинацию", — напомнил Чуланов.

Также в период праздников особенно важно соблюдать защитные меры при посещении пожилых непривитых родственников, так как риски тяжелого течения заболевания COVID-19 и летального исхода для них наиболее высоки, подчеркнул он.

Минздравом РФ уже одобрена к применению вакцина против коронавируса для подростков от 12 до 17 лет, напомнил Чуланов. В первую очередь прививка необходима людям с хроническими заболеваниями и ослабленной иммунной системой.