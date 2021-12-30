"В туристический реестр Севастополя включено более 70 коллективных средств размещения, уровень прохождения классификации — более 80%. Отели, которым не удастся получить категорию до 1 января 2022 года, не смогут оказывать гостиничные услуги", — говорится в ответе на запрос агентства.

Как пояснили в ведомстве, работа без свидетельства влечет предупреждение или наложение штрафа на должностных лиц в размере от 30 до 50 тысяч рублей, на юридических лиц — часть выручки за год, но не менее 50 тысяч рублей.

Управление туризма города проводит разъяснительную работу с собственниками средств размещения.

Закон об обязательной классификации российских отелей вступил в силу в начале 2019 года. Присваивать "звезды" имеют право только аккредитованные организации.