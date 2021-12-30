По данным системы анализа закупок "Интерфакс-Маркер", конкурсная комиссия признала торги несостоявшимися и приняла решение о заключении контракта с единственным участником по цене 1,358 млрд рублей, что соответствует начальной цене контракта.

В соответствии с конкурсной документацией, ГУП должен в срок до 31 июля 2022 года разработать рабочую документацию, строительно-монтажные работы должны быть выполнены до 1 ноября 2023 года. Договор предусматривает выполнение всего комплекса строительных и пуско-наладочных работ по обустройству канатной дороги, установку ограждающих конструкций, благоустройство территории.

Ранее сообщалось, что ООО "РТ-Бартолет" (Москва, совместное предприятие "Ростеха" и швейцарского производителя канатных дорог Bartholet) стало победителем конкурса на поставку комплектов оборудования для канатных дорог VL 4 и VL 5. Компания предложила заключить контракт по цене 911,548 млн рублей при начальной цене контракта в размере 1,2 млрд рублей.

Кроме того, КСК проводила конкурс на право заключения договора на выполнение подрядных работ по строительству этих двух канатных дорог. Начальная цена составляла 303,7 млн рублей. По итогам аукциона была подана одна заявка от ГУП "Ордена дружбы народов Чеченское управление строительства имени Э.Э.Исмаилова", с которым и было заключено соглашение. Предложение ГУП равнялось начальной цене контракта.

В конце 2020 года ГУП стал единственным участником тендера на строительство на курорте системы искусственного снега. Договор был подписан по цене 1,129 млрд рублей, что соответствовало начальной цене контракта.

Всесезонный горнолыжный курорт "Ведучи" был открыт зимой 2018 года. На его территории оборудованы трасса для начинающих лыжников, подъемник и зоны активного отдыха. Также на курорте имеются современный отель, отдельное шале и службы сервиса.

К 2025 году на территории комплекса планируется создать 17 горнолыжных трасс общей протяженностью 16,5 км, гостиничный комплекс, сервисные центры, горнолыжную школу и пункты проката.

По плану, к этому времени годовой туристический поток курорта составит более 180 тыс. человек.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", основной вид деятельности ГУП "ОДН ЧУС им. Э.Э.Исмаилова" — подготовка строительной площадки. Предприятие также занимается строительством зданий, разведочным бурением. Единственным владельцем является Минстрой и ЖКХ Чеченской республики. По итогам 2020 года ГУП получило чистую прибыль в размере 2,379 млн рублей, что в 1,6 раза больше, чем годом ранее, при этом выручка сократилась на 24% — до 2,208 млрд рублей.