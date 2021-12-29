За 11 месяцев оборот предприятий общепита вырос на 24,2%, до 1 трлн 691,1 млрд рублей.

Динамика ноября оказалась самой низкой с марта: тогда российский ресторанный рынок вырос на 3,5%. В апреле и мае оборот предприятий общественного питания повысился в 2,2 раза (в эти месяцы в прошлом году отрасль продемонстрировала самое глубокое падение на фоне ограничений из-за COVID-19 — на 54,5% и на 55,1% соответственно). В июне ресторанный рынок вырос на 76,1% (в июне 2020 года снижение составляло 46,2%), затем, по мере дальнейшего сглаживания эффекта низкой базы, рост замедлялся: в июле — 31,8%, в августе — до 18,9%, в сентябре — до 14,2%, в октябре — до 12,8% (данные за июль-октябрь были уточнены и оказались выше опубликованных ранее).

По итогам 2020 года оборот ресторанов, кафе и баров в России упал на 22,6% (до 1 трлн 444,2 млрд рублей).