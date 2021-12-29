"В период новогодних праздников сохраняются все ранее введенные в регионе (на территории) действующие ограничения", — говорится в общих положениях методических рекомендаций о мероприятиях на время новогодних праздников, подписанных главой ведомства Анной Поповой. Документ подписан 22 декабря.

Как сообщалось, ранее в ряде регионов на период новогодних праздников был отменен ряд ранее введенных ограничений.

В документе, размещенном на сайте Роспотребнадзора, отмечается, что на фоне сезонного подъема заболеваемости гриппа и ОРВИ и с учетом складывающейся ситуации по COVID-19 в мире, "необходимо проведение дополнительных противоэпидемических (профилактических) мер в период новогодних праздников с целью уменьшения контактов между людьми и снижения рисков осложнения эпидемической ситуации".

Так, Роспотребнадзор не рекомендует проводить новогодние корпоративы в закрытых помещениях.

На организованных (со входом по билетам) катках, чтобы избежать массового скопления людей, необходимо распланировать их работу, обеспечить соблюдение масочного режима, соблюдения дистанции в раздевалках и пунктах проката, а также регулярной дезинфекции.

Также рекомендуется усилить контроль в общественном городском и пригородном транспорте, на предприятиях и в организациях при оказании услуг, а также в санаториях и гостиницах (вне комнат проживания) за соблюдением масочного режима, за дезинфекцией контактных поверхностей в течение дня.

"При проведении новогодних ярмарок в закрытых помещениях допускать посетителей и персонал при наличии сведений о проведенной законченной вакцинации против COVID-19 или перенесенном заболевании за последние шесть месяцев", — отмечается в рекомендациях.

В РФ новогодние выходные продлятся 31 декабря по 9 января.