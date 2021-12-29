Кроме того, с 30 декабря развлекательные заведения будут работать только до полуночи. Лишь один день — 31 декабря — им разрешат продлить работу до 2:00 следующего дня.

В свою очередь телеканал CNN сообщает, что в заведениях общественного питания будут обслуживать только посетителей за столиками. За одним столиком разрешено находиться не более чем шести лицам.

По данным AP, сначала планировалось, что ограничения вступят в силу 3 января. Однако из-за всплеска случаев заражений их введут с 30 декабря.

Накануне суточный прирост коронавируса в Греции составил около 22 тыс. случаев, что более чем в два раза превышает рекордный показатель, зафиксированный днем ранее. По словам главы Минздрава, преобладают случаи заражения штаммом коронавируса "омикрон".

"Омикрон" сейчас является доминирующим вариантом в статистике заражений", — сказал Плеврис.

В Греции действует обязательное ношение масок с высоким уровнем защиты в супермаркетах и в общественном транспорте. Для госслужащих поменяли график работы, а некоторых перевели на работу из дома. Также вновь ввели меры для перевода на дистанционную работу 50% работников государственного и частного секторов. Ограничено число посетителей спортивных мероприятий.

За время пандемии в Греции выявили более 1,1 млн заражений коронавирусом, более 20,5 тыс. инфицированных скончались. При этом в стране зафиксировали более 1 млн случаев выздоровления от коронавирусной инфекции.