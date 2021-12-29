"По предварительным оценкам, в 2021 году туристский поток в Санкт-Петербург составит порядка 6 млн туристских прибытий или туристских поездок. При этом практически 96% будет приходиться на внутренний туристский поток, т.е. на российских граждан", — сказала эксперт, ссылаясь на результаты совместного проекта городского комитета по развитию туризма, Аналитического центра при правительстве РФ и Росстата.

Кислова сообщила, что в этом году 5,8 млн туристов — из российских регионов и 250 тыс. — иностранцы. 40% туристов приезжают в Петербург из Москвы и Подмосковья, большая доля приходится на жителей Северо-Западного и Приволжского федеральных округов.

Иностранные туристы чаще всего приезжают (не только с туристическими целями) из Финляндии, Германии, Эстонии. В последнее время отмечается увеличение числа гостей из стран Персидского залива — Объединенных Арабских Эмиратов, Катара, которые прибывают в Петербург из Москвы.

"Туристы из стран Персидского залива, как правило, обладают высокой платежеспособностью, что позитивно сказывается на индустрии туризма Санкт-Петербурга", — отметила Кислова.

За одну поездку в Петербург россияне тратят порядка 32 тыс. рублей, гости из ближнего зарубежья — 62-63 тысячи рублей, туристы из дальнего зарубежья — 97 тыс. рублей, сообщила эксперт.

Туристическая отрасль в этом году внесла существенный вклад в городскую экономику, отметил председатель комитета по развитию туризма Петербурга Сергей Корнеев. "Даже в условиях вызовов пандемии туризм принес в экономику города в этом году около 234 млрд рублей. Это существенный вклад не только в экономику нашего города, но и в занятость, в рабочие места, в зарплаты горожан", — сказал чиновник.

По его словам, 400 тыс. петербуржцев работают в сферах, связанных с туристической индустрией.

Корнеев отметил, что в этом году в Петербурге открылись три новых отеля разных ценовых категорий — Wawelberg, Holiday Inn Theatre Square, "Богема".

Количество средств размещения в этом году увеличилось на 8%, сообщила Кислова. По итогам года номерной фонд составит порядка 50 тыс. номеров (110 тыс. мест). Средняя годовая загрузка составит 45%, что меньше на 25% показателя 2019 года, но выше на 7% значения 2020 года, отметила эксперт. Кислова сообщила, что только 37% приезжающих в Петербург живут в гостиницах и отелях. "Туристы стали предпочитать экономичные средства размещения и ночевать в хостелах, а также отелях без звезд", — сказала эксперт.

Корнеев напомнил, что в прошлом году по поручению губернатора были разработаны меры поддержки туристской отрасли, как наиболее пострадавшей. В 2020 и 2021 году были отменены все региональные налоги для предприятий этой индустрии. На начало года льготой воспользовались около 3 тыс. компаний. В результате бюджет Петербурга недополучил 1,5 млрд рублей. В этом году ожидается, что недополучит 2 млрд рублей.

Чиновник отметил, что в следующем году предприятиям туристической отрасли предоставят возможность платить 50% земельного, имущественного, транспортного налогов. Таким образом, городской бюджет недополучит 1 млрд рублей. Общий объем недополученных доходов составит 5 млрд рублей.

За время пандемии было выдано 88 льготных займов на 275 млн рублей для сохранения более 2 тыс. рабочих мест для средних и малых предприятий. Корнеев отметил, что при соблюдении условий эти займы будут погашены из бюджета города. Еще 644 организации получили льготы по аренде городского имущества.

Отсутствие иностранных туристов остается главным вызовом для Петербурга, подчеркнул Корнеев. Он напомнил, что ранее город посещали 10,5 млн гостей, половина из них — из-за рубежа.

"Мы очень ждем взаимного признания документов о вакцинации. И с этим связываем восстановление и рестарт международного туризма", — сказал чиновник.