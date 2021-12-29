"Концептуально законопроект правильный, давно надо было сделать. Не только в части обеспечения прав потребителей, но и в части реформы всего отраслевого закона, в котором у нас появляются определения территорий макрорегионов, мастер-планы. У всего этого не было никакой правовой основы. По факту это революционное изменение отраслевого закона", — сообщила порталу "Интерфакс-Туризм" исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Она отметила, что пока еще говорить об эффективности законопроекта преждевременно, нужно оценить механизмы реализации.

"Так, например, финансовые гарантии в том виде, в котором они представлены сейчас, не работают – и это факт. Требовалось реформирование. Ростуризм предложил общий фонд. Как альтернатива ныне действующей страховой гарантии он нужен. Но вопрос в том, как он будет действовать, при ком он будет действовать, кто его будет содержать", — пояснила Ломидзе.

Солидарен с экспертом и глава правовой комиссии Российского союза туриндустрии (РСТ), генеральный директор юридического агентства "Персона Грата" Георгий Мохов.

"Законопроект предполагает революционные изменения с точки зрения регулирования деятельности туроператоров, с переходом от сегодняшних механизмов защиты туристов — фондов персональной ответственности — к солидарному фонду и выстраиванию совершенно иной системы защиты прав туристов на случай неисполнения обязательств. Но эффективность новых механизмов регулирования может быть доказана только временем", — сказал он порталу "Интерфакс-Туризм".

Мохов напомнил, что сейчас порог вхождения нового туроператора в сфере выездного туризма на рынок с минимальной страховкой в 50 млн рублей не позволяет в принципе организовывать новые туркомпании, занимающиеся выездом. По его словам, на такие условия не соглашается ни один страховщик.

"Механизм получения статуса туроператора путем подключения к взносам в гарантийный фонд намного проще, чем поиска страховой компании, поэтому количество субъектов рынка, которые работают как организаторы путешествий и заключают договоры комплексного туристического обслуживания, может значительно вырасти", — сказал он.

"Сейчас туроператор формирует фонд для себя, а Ростуризм предлагает солидарный фонд. Плюс деньги фонда будут размещены под надзором государства в казначействе, и администратором этого фонда будет тоже какая-то аффилированная прогосударственная структура, наверное, учрежденная Ростуризмом. Юридически в этом препятствий нет, но разрешат им это сделать или нет – неизвестно. Это ведь создание некоего внебюджетного фонда. Это революционная идея, меняющая полностью подход", — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что подобный механизм зарекомендовал себя в британской системе ATOL, где средства фонда управляются государством и отдельно застрахованы.

"Но у нас совершенно другой уровень финансовой дисциплины. Какие бы здравые механизмы ни вводились, они все равно опираются на необходимость белого учета, прозрачности продаж и чистых расчетов и высокой финансовой дисциплины участников рынка, у нас есть с этим сложности. Британская система строилась на протяжении более чем 50 лет", — сказал Мохов.

Ростуризм подготовил проект нового закона о туризме, который придет на смену действующему закону о туристской деятельности, принятому в 1996 году. В среду документ был опубликован для общественного обсуждения портале regulation.gov.ru. Он предполагает серьезные изменения системы финансовых гарантий туроператоров. Так, впервые предлагается создать фонд, куда туроператоры будут отчислять фиксированную сумму с каждой проданной путевки. Из этого фонда с случае необходимости туристам будут выплачиваться компенсации при банкротствах туроператоров. Цель ведомства — довести сумму выплат в подобных случаях до 40 тыс. на каждого туриста. По его расчетам, это средняя стоимость путевки на человека на пляжных направлениях. При действующей сейчас системе при банкротствах туркомпаний туристы нередко получают не более 5% средств, которые они уплатили за путевки.

В Ростуризме надеются, что новый закон будет принят в течение 2022 года и вступит в силу 1 января 2023 года.