По данным системы анализа закупок "Интерфакс-Маркер", цена предложения "Транскамстрой-Сервиса" составила 1,875 млрд рублей при начальной цене контракта 1,899 млрд рублей. Участие в конкурсе также принимало ООО "Ассо" (Нальчик, Кабардино-Балкария), предложившее заключить контракт по цене 1,88 млрд рублей.

Как сообщалось, победителю предстоит в срок до 31 августа 2022 года разработать рабочую документацию, строительно-монтажные работы должны быть выполнены до 1 ноября 2023 года. В числе объектов, которые предстоит построить в рамках первого этапа — канатные дороги "Мамисон-1" и "Мамисон-2", горнолыжные трассы, комплекс сноупарк. Кроме того, генподрядчик должен обеспечить инженерную защиту территории, выполнить работы по благоустройству и озеленению.

В апреле 2020 года Главгосэкспертиза одобрила первый этап строительства горнолыжного курорта. В рамках этого этапа будут построены пассажирские канатные дороги "Мамисон-1" и "Мамисон-2" протяженностью около 3,38 тыс. м и 1 тыс. 774,4 м соответственно. В комплексе также будет сноупарк, в состав которого войдут еще три короткие горнолыжные трассы общей длиной 438 метров и два лыжных траволатора.

Кроме того, в ходе первого этапа на территории курорта возведут два моста через реку Буби-Дон (Мамихдон) для одной из горнолыжных трасс, проложат сети инженерно-технического обеспечения, установят пожарные резервуары и сооружения инженерной защиты территории и противоэрозионной и противолавинной защиты склона, а также иные объекты, необходимые для обеспечения безопасной и экологичной эксплуатации горнолыжного курорта.

Стоимость строительства всесезонного горно-рекреационного комплекса "Мамисон" по последним данным оценивается в 19 млрд рублей. Свыше 10 млрд рублей из общей суммы составят частные инвестиции. Якорным инвестором выступает уроженец Северной Осетии бизнесмен Владимир Гуриев. Приступить к строительству планируется в 2022 году.

Проект реализуется на территории особой экономической зоны туристско-рекреационного типа "Мамисон".

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", основной вид деятельности ООО "Транскамстрой-Сервис" — строительство автомобильных дорог и автомагистралей. Основным владельцем компании является Лали Махарадзе, которой принадлежит 51% доли в уставном капитале, генеральный директор Важа Биченов владеет 39%, еще 10% — Тамара Букулова. По итогам 2020 года чистая прибыль "Транскамстрой-Сервиса" составила 3,898 млн рублей, что в 35 раз меньше, чем в 2019 году, выручка снизилась в 4 раза, до 124,454 млн рублей.