"С 23 января 2022 года в расписании аэропорта Чебоксар станет больше рейсов в Санкт-Петербург! Авиакомпания Red Wings открывает два рейса в Северную столицу по средам и воскресеньям", — говорится в сообщении.

Полеты предполагается выполнять на судах Superjet 100, вылет из Чебоксар в 9:40, из Санкт-Петербурга — в 6:30.

Согласно расписанию аэропорта Чебоксар, в настоящее время из столицы Чувашии в Санкт-Петербург выполняет рейсы авиакомпания "Победа". Полеты осуществляются 4 раза в неделю — в понедельник, среду, пятницу и воскресенье.