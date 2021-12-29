"Выставка будет работать до 27 марта. Она развернется в южном крыле Конюшенного двора — в тех помещениях древнего здания, где изначально находился каретник", — говорится в сообщении.

Гости смогут увидеть более тридцати экипажей работы западноевропейских и русских мастеров из коллекции частной компании, а также около пятидесяти предметов из собрания Ростовского кремля. На выставке представят парадные и повседневные экипажи разных типов, пятнадцать саней, более двадцати велосипедов, настоящий русский выезд с расписными дугами, поддужными колокольчиками и бубенцами, а также рисунки, гравюры и фотографии XIX — XX веков с изображениями лошадей, повозок и карет.

В будущем в рамках проекта "Ростов Великий — духовный центр России" в Ростовском кремле создадут музей этих предметов.