В Ростуризме напомнили, что со следующего года заработает реестр турагентов, поэтому в новом законе турагенты выведены в отдельную главу, которая серьезно дополнена. Цель законодательных новелл — повысить доверие к турагентам, сделать их деятельность более прозрачной, и иметь возможность подключать их к мерам поддержки.

"В новом законе предусмотрено создание и функционирование профессиональных объединений турагентств – СРО (саморегулируемые организации). Участие в них становится обязательным для турагентств с момента вступления в силу закона. Благодаря таким профессиональным объединениям будут внедрены единые стандарты работы турагентств, возрастет качество оказываемых туристам услуг, внедрится контроль за соблюдением правил и стандартов", — говорится в сообщении.

В ведомстве также подчеркнули, что на базе СРО впервые будет формироваться компенсационный фонд турагентов.

"Отчисления в фонд будут делать сами турагенты. Деньги фонда могут быть направлены на поддержку турагентов в случае их финансовых сложностей (расчеты с клиентами, выплата зарплат и т.д.)", — добавили в пресс-службе.

Глава правовой комиссии Российского союза туриндустрии (РСТ), генеральный директор юридического агентства "Персона Грата" Георгий Мохов считает, что турагентский рынок для саморегулирования непригоден.

"Что касается создания СРО, то, на мой взгляд, это утопическая идея. Потому что саморегулирование у нас ложится только на высокодисциплинированные рынки, где уже стандартизированы услуги, деятельность. А турагентский рынок для саморегулирования абсолютно непригоден. Он сам себя не сможет контролировать", — сказал он порталу "Интерфакс-Туризм".

В России с 1996 года действует закон "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации". Ростуризм в конце прошлого года получил полномочия по нормативно-правовому регулированию. Тогда же в ведомстве заявили, что действующий закон сильно устарел, не отвечает современным реалиям рынка, не помогает комплексно решать актуальные задачи отрасли, содержит много серых зон, недостаточно защищает права туристов.

Новый закон регулирует все виды туризма (внутренний, въездной, выездной) на всех уровнях (федеральный, региональный, местный). В Ростуризме надеются, что он будет принят в течение 2022 года и вступит в силу 1 января 2023 года.