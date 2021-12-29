"Действующий закон о туризме сильно устарел, не отвечает современным реалиям рынка, не помогает решать актуальные задачи отрасли, содержит много серых зон, недостаточно защищает права туристов. В фокусе нового закона о туризме – человек. Это туристы и люди, которые работают в отрасли. Права туриста должны быть защищены, где бы он не находился — внутри страны или за рубежом. Его средства должны находиться в сохранности, его путешествия должны быть безопасными, доступными, комфортными", — сообщила журналистам глава Ростуризма Зарина Догузова.

Как отметили в ведомстве, законодательные инициативы также направлены на повышение престижа всех профессий в индустрии гостеприимства и увеличение рабочих мест в отрасли, создание прозрачных и благоприятных условий для бизнеса.

"Сроки принятия закона и его вступления в силу сейчас сильно ориентировочные. Мы рассчитываем, что он будет принят до конца 2022 года. Исходя из этого, срок вступления в силу закона о туризме намечен на 1 января 2023 года", — подчеркнули в Ростуризме.

Согласно законопроекту, будет легализован ряд терминов и понятий – туристические маршруты, самостоятельный турист, экскурсионная деятельность. Как пояснили в Ростуризме, это позволит прописать требования к качеству и безопасности, предоставить меры поддержки государства, проконтролировать выполнение обязательств перед туристами и т.д.

Кроме того, меняется определение туристического продукта. В нынешней версии закона туристический продукт включал только проживание и транспорт, Ростуризм предлагает новую трактовку – проживание плюс любая другая туристическая услуга. Благодаря новому более широкому понятию турпродукта все туристы будут лучше защищены с юридической точки зрения.

Понятие средство размещения предлагается расширить и включить в них гостевые дома, кемпинги, включая модульные отели, специализированные транспортные средства размещения (круизные суда и поезда). Это позволит таким средствам размещения участвовать в запускаемых Ростуризмом мерах господдержки.

Законопроект меняет понятие термина "турист". В существующем законе о туризме это гражданин, который путешествует до полугода. В новой версии закона он синхронизирован с общемировыми нормами – это человек, который путешествует от 24 часов до 1 года.

Впервые вводится в правовое поле понятие туристических агрегаторов: их обяжут указывать на своих электронных площадках более полную и корректную информацию для потребителей, например, реальное количество звезд, которое получил тот или иной отель, а не то, которое он сам решил указать при регистрации в системе.

Новый законопроект о туризме полностью меняет систему финансовых гарантий для туроператоров, усиливает контроль за турагентами и приводит их работу к единым стандартам, прописывает добровольную и обязательную систему классификации как объектов размещения, так и инфраструктуры. В частности, вводится невозвратный тариф для отелей. Ростуризм предлагает запустить реестр национальных и региональных туристических маршрутов, а также маршрутов повышенной сложности, которые будут соответствовать специальным стандартам качества. Ведомство вводит принципы территориального развития и новую терминологию: мастер-план, туристический макрорегион, туристическо-рекреационный кластер (ТРК) и другие.

Ростуризм в ноябре 2020 года получил полномочия по нормативно-правовому регулированию. Одним из ключевых проектов стала работа над новым законом о туризме, который позволяет комплексно регулировать все виды туризма (внутренний, въездной, выездной) на всех уровнях (федеральный, региональный, местный).