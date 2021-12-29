"Очень рассчитываю, что предстоящие новогодние каникулы позволят снизить темпы распространения и отменить со второй половины января необходимость применения QR-кодов", — сказал Бабушкин в ходе прямой линии с жителями региона.

С 13 ноября в Астраханской области действует требование предъявлять QR-коды при входе в торговые центры, спортзалы, театры, концертные залы, для участия в массовых мероприятиях.

По данным оперативного штаба региона, за минувшие сутки в Астраханской области зафиксировано 180 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии скончались 2 тыс. 392 зараженных.

В Астраханской области вакцинировано от коронавирусной инфекции 450 тыс. 209 человек (оба этапа иммунизации прошли 381 тыс. 55 человек).