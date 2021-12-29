За главный приз — 50 тыс. рублей — могут состязаться все желающие, "обладающие всем необходимым реквизитом". Участник конкурса должен презентовать традиционный самовар и организовать чаепитие с угощением, например, с блинами, булочками, медом, вареньем, конфитюром, джемом, говорится в сообщении.

Уголь, воду, столы и стулья предоставят организаторы конкурса.

Помимо обладателя гран-при жюри выберет победителей в номинациях: "Самое креативное чаепитие", "Самый эффектный самовар", "Самый вкусный чай", "Самый старинный самовар", "Самый лучший этнический самовар" и "InstaСамовар". Им вручат призы стоимостью не менее 5 тыс. рублей.

Организаторами Всероссийского конкурса самоваров выступают Госкомитет РБ по туризму, администрация Уфы и Центр развития туризма РБ.

Фестиваль Terra Zima пройдет в Уфе в четвертый раз. В первый день праздника запланирован костюмированный парад и конкурс карнавального костюма. 2 января состоится "Зимний сабантуй", 3 января — "Парад Снегурочек", 4 января — парад конно-санных экипажей.